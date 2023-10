Que manger au Portugal ?

Personnellement, ma première expérience de la gastronomie portugaise sur place m'a laissé dubitatif... On m'avait beaucoup loué les grillades, la morue, les patisseries. C'est vrai que les grillades sont bonnes, rien qu'à la vue on salive, et puis quantitativement c'est vraiment pas du vol. Par contre, c'est toujours pareil, peu d'assaisonnement, et accompagnement pas très varié (sorti du riz et des patates...) J'ai pourtant mis un point d'honneur à essayer toutes les couches économiques de la restauration, du bouboui de rue aux restos à touristes. Et finalement c'est dans l'un de ces derniers que j'ai trouvé le plus d'originalité, avec une sorte de cassoulet de seiches (et en français dans la bouche du serveur!)



Pour les patisseries, les pasteis de nata sont un délice, pas de doute. Evidemment celles de belhem ... ça se rate pas. J'ai trouvé quelques inventions patissières intéressantes et tout à fait inédites, mais globalement, pour ce que j'appelle la 'petite patisserie', le portugal c'est vraiment pas le royaume des croissants.



Quand aux poissons et la fameuse morue, n'étant pas spécialiste du poisson, j'ai laissé la part de l'investigation à ma compagne dont c'est un peu plus le rayon; on en a conclue que c'était effectivement délicieux, mais là encore un manque d'audace dans l'assaisonnement, l'accompagnement, assez étonnant.



Par contre au portugal on mange beaucoup pour trois fois rien, et en moyenne, c'est toujours qualitativement très honnête. Après il y a des plats vraiment familieux, des sortes de chasses gardées, que je n'ai pas pu essayés faute de connaissance locale et humaine assez poussée. Là je me restreins à un avis typiquement de première expérience sur l'entièreté du pays du nord au sud.